«Производственный опыт 60-летних граждан – никак нельзя терять»

Курган, , 14:38 — REGNUM Сейчас российские крупные предприятия реально испытывают очень большой дефицит в кадрах, поэтому повышение пенсионного возраста, конечно, необходимо, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета директоров ОАО НПО «Курганприбор», директор по развитию ОАО «НПО «Курганприбор», председатель Курганского регионального отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей», заместитель председателя Общественной палаты Курганской области, к. э. н Сергей Муратов.

«Некоторые люди специально дорабатывают до пенсии и просто уходят, хотя еще вполне трудоспособны и могут работать. Поколение 60-летних граждан — это последние работники старой производственной школы, заложенной еще в СССР. Эту школу никак нельзя терять, это специалисты высочайшего уровня. Они просто обязаны передать свои знания молодым», — считает эксперт.

В России в СССР была сильная кадровая система, которую сейчас сломали. Специалистов воспитывали со школьной скамьи. Система воспитания кадров была очень хорошей. Сейчас квалифицированных работников становится всё меньше и меньше, поэтому чем дольше 50−60-летние работники будут находиться на производстве, тем для будущего России будет лучше.

«Пенсионную реформу в России надо поддержать, потому что мы люди государственные, мы работаем и живем в государстве, поэтому кто, как не мы, будет поддерживать политику государства. На кого же, кроме народа, опираться властям, руководству страны», — высказал свое мнение Муратов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»