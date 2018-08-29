Воронежский мехзавод отправил первую партию комплектующих для «Ангары»

Воронеж, , 14:33 — REGNUM Воронежский механический завод отправил ПО «Полет» — филиал Центра Хруничева в Омске первую товарную партию титановых шаробаллонов (ТШБ) для ракет-носителей «Ангара». Воронежское предприятие изготовило первый отечественный комплект данной продукции, которая используется в составе всех перспективных ракет-носителей, — ранее его поставлял украинский «Южмаш», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ВМЗ 29 августа.

Воронежский механический завод приступил к серийному производству ТШБ в рамках программы замещения импортных комплектующих для ракетно-космической техники. В течение нескольких лет на предприятии отрабатывалась технология. Директор Воронежского механического завода Сергей Ковалёв пояснил, что при изготовлении шаробаллонов были применены более прогрессивные технологии формообразования титановых полусфер из листового материала, автоматической электронно-лучевой сварки и комбинированной обработки биметаллических материалов.

На этапе опытно-конструкторских работ стендовые образцы шаробаллонов проходили испытания в московском КБ «Салют» Центра Хруничева. На ВМЗ введен в эксплуатацию современный стенд, предназначенный для криогенных испытаний всех типов шаробаллонов. Проведены комплексные испытания, подтвердившие надежность конструкции и качество технологии изготовления.

Воронежский механический завод специализируется на производстве ракетных двигателей на жидком топливе для РН «Союз», «Союз-2», «Протон-М», а также транспортно-грузовых кораблей «Прогресс-МС» и транспортно-пилотируемых кораблей серии «Союз-МС». Осваивает производство узлов и агрегатов для ракет-носителей «Ангара» и «Русь». Также занимается выпуском импортозамещающего нефтегазового оборудования.

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