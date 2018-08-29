Ученые РФ обсудили задачи по обеспечению продовольственной безопасности

Москва, , 14:19 — REGNUM Вопросы стратегического обеспечения продовольственной безопасности России обсудили ученые на Международной конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты продовольственной безопасности» — «Современные технологии возделывания сельскохозяйственных растений — взгляд в будущее», сообщает 29 августа пресс-служба Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА), представитель которой выступил на конференции.

Мероприятие проходило в Москве в рамках с 22 по 26 августа на базе ФАНО ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» (ВНИИФ). В работе конференции приняли участие ведущие учёные, практики, научные работники и преподаватели вузов из разных городов России: Москвы, Краснодара, Казани, Тамбова, Владикавказа, Твери, Якутска и других, а также были представители Института экономической географии города Чанща (Китай). Конференция проходила в восьми секциях по основным проблемам и направлениям продовольственной безопасности.

В своем докладе директор института, доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН Алексей Глинушкин отметил, что «значимость продовольственной безопасности страны в настоящее время трудно переоценить, поэтому основная задача, которая перед нами стоит, — это изучение и разработка методов и технологий защиты культур, которые являются стратегически важными для страны».

Якутскую ГСХА представила кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии Октёмского филиала ФГБОУ ВО ЯГСХА Агафья Платонова. Она выступила с докладом на тему «Распространенность карантинного сорняка повилики на сенокосных угодьях Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)».

Отмечается, что конечным результатом взаимодействия российских ученых должно быть формирование основ обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения, совершенствование мер государственной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и создание достойных условий жизни на селе.

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