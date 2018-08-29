За полгода Киргизия наторговала с Узбекистаном на 14,5 млрд рублей

Бишкек, , 14:18 — REGNUM За первые шесть месяцев 2018 года взаимный товарооборот между Киргизией и Узбекистаном вырос на 48% и достиг $215,7 млн (более 14,5 млрд рублей). Об этом заявил узбекский посол Комил Рашидов на пресс-конференции сегодня, 29 августа.

По словам дипломата, торгово-экономические отношения двух республик имеют больший потенциал, а потому узбекские власти планируют в ближайшие годы довести объем торговли между Киргизией и Узбекистаном до $500 млн (около 33,7 млрд рублей).

Также Комил Рашидов отметил , что власти Узбекистана обозначили свой интерес в сотрудничестве с Киргизией в сфере гидроэнергетики.

«Это меморандум о взаимопонимании, который предполагает ведение научно-исследовательских работ по данному вопросу — строительство Камбар-Атинской ГЭС-1. Если это будет инвестиционный договор, то он должен выйти на более высокий уровень по международному сотрудничеству», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2016 года товарооборот между Киргизией и Узбекистаном составлял $169 млн (около 11,4 млрд рублей по текущему курсу), а 2017 году этот показатель увеличился до $259 млн (более 17,4 млрд рублей).

Отметим, что в летний период 2018 года Киргизия экспортировала в соседний Узбекистан 500 млн киловатт-часов электроэнергии по тарифу $0,02 (1,23 рубля) за киловатт-час. Таким образом, киргизстанским энергетикам удалось получить около 674 млн рублей.