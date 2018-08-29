Почему предложения Путина по пенсионной реформе считают лучшим вариантом

Москва, , 14:09 — REGNUM Пакет предложений по пенсионной реформе, озвученный в ходе телевизионного обращения российским президентом Владимиром Путиным, доктор экономических наук Никита Кричевский назвал «лучшим из всех, что могли произойти».

Комментируя на своей странице выступление главы государства по вопросам изменения пенсионного законодательства, эксперт выделил главное. Во-первых, пенсионный возраст повышается и для мужчин, и для женщин одинаково — на 5 лет. Во вторых — поддержка многодетных матерей сохраняется, если в семье трое детей, можно выйти на пенсию на три года раньше установленного срока, четверо — на четыре, пятеро детей и больше — в 50. В-третьих, на переходный период устанавливается возможность досрочного выхода на пенсию на полгода раньше срока. В-четвёртых — пенсионные льготы привязываются не к получению пенсионного статуса, а к прежнему возрасту выхода на пенсию. В-пятых — вводятся 25% пенсионные надбавки сельским пенсионерам. В-шестых — работодатели могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности за отказ принять на работу лиц предпенсионного возраста (предпенсионный возраст начинается за 5 лет до выхода на пенсию), параллельно с этим правительству поручается разработать комплекс стимулирующих мер для работодателей.

Также Никита Кричевский повторил то, о чём неоднократно говорил ранее: повышение пенсионного возраста было предопределено.

«Другой вопрос, нужно ли было ломать пенсионную систему именно через повышение возрастной планки? Но решили как решили, и теперь, когда поправки в законопроект представил лично президент, мы должны принять это решение как должное. Потому что это наш президент, друзья, даже если кто-то из вас голосовал за другого кандидата или не голосовал вовсе. В конце концов, никакой пенсионной катастрофы не произошло, лично я предполагал, что будет по-либеральному жестче», — резюмировал доктор экономических наук Никита Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 августа, российский президент Владимир Путин выступил с телеобращением и рассказал обо всех аспектах изменений в пенсионном законодательстве, а также обозначил свою позицию.