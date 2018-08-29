«Все предложения Путина по пенсионной реформе абсолютно правильные»

Курган, , 14:06 — REGNUM Все предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в телеобращении по вопросам изменений в пенсионной системе страны, абсолютно правильные. Это компромиссный вариант, который устроит все стороны данного вопроса — и граждан, и власть заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Курганской городской думы, руководитель Фонда развития г. Кургана Игорь Прозоров.

Пенсионную реформу проводить было нужно. Есть экономические обоснования этого шага, просчитанные аналитиками и экспертами. Этот процесс назрел, и отложить его уже было невозможно.

«Хотелось бы надеяться на то, что люди с пониманием отнесутся к предложениям главы государства, и негатив граждан по поводу повышения пенсионного возраста ослабнет. В этом вопросе есть эмоциональная составляющая и есть рациональная. Сейчас настала необходимость принять рациональное, стратегически верное решение, чтобы было хорошо будущим и нынешним пенсионерам», — высказал свое мнение Прозоров.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»