В Ташкентской области запустят производство велосипедов

Ташкент, , 14:07 — REGNUM До конца 2018 года в Ташкентской области планируют реализовать 662 инвестиционных проекта, в том числе совместное с Китаем производство велосипедов в Куйичирчикском районе, сообщили 29 августа в пресс-службе президента Узбекистана.

29 августа глава республики Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами социально-экономического развития Ташкентской области. Для реализации проекта по производству велосипедов планируется привлечь $80 млн. Строительство предприятия будет запущено в октябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа хокимият (администрация) Андижанской области подписал с белорусской компанией «Мотовелозавод» соглашение о создании производства велосипедов.

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