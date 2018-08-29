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В Ташкентской области запустят производство велосипедов

Экономика

Строительство предприятия будет запущено в октябре 2018 года

В Ташкентской области запустят производство велосипедов
Наталья Гончарова. Велосипедист. 1913

Ташкент, 29 августа 2018, 14:07 — REGNUM  До конца 2018 года в Ташкентской области планируют реализовать 662 инвестиционных проекта, в том числе совместное с Китаем производство велосипедов в Куйичирчикском районе, сообщили 29 августа в пресс-службе президента Узбекистана.

29 августа глава республики Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами социально-экономического развития Ташкентской области. Для реализации проекта по производству велосипедов планируется привлечь $80 млн. Строительство предприятия будет запущено в октябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа хокимият (администрация) Андижанской области подписал с белорусской компанией «Мотовелозавод» соглашение о создании производства велосипедов.

Читайте ранее в этом сюжете: Белорусская компания откроет в Узбекистане производство велосипедов

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Экономика Узбекистана
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