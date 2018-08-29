Как налоговики могут дестабилизировать бизнес: дело в Чувашии

Чебоксары, , 13:49 — REGNUM Частная компания в Чувашии выиграла суд у налоговиков, которые требовали единовременной выплаты налоговой задолженности вместе со штрафами и пенями. Арбитражный суд республики встал на сторону предпринимателей, придя к выводу, что это может «дестабилизировать финансово-хозяйственную деятельность заявителя и повлечь причинение ему значительного ущерба», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С иском в арбитражный суд вышла компания «Фросто», требуя приостановить решение налоговой службы о привлечении к ответственности за неуплату ряда налогов. Речь идёт о налоге на добавленную стоимость и налоге на имущество организаций.

Согласно документу, компанию привлекают к ответственности за неуплату налога на добавленную стоимость в виде штрафа в сумме 768 187 рублей, доначислении и «предложения уплатить 10 356 466 рублей недоимки по налогу на добавленную стоимость», 2 501 651,73 рублей пени. Размер недоимки налога на имущество оценён в 1 570 928 рублей, штраф — в сумме 72 265 рублей, пени — 98 347,89 рублей.

«Временное изъятие из оборота денежных средств приведет к полной остановке предпринимательской деятельности, поскольку общество не сможет направлять поступающие средства на расчёты по текущим платежам в бюджет и иные фонды, на выплату заработной платы работникам, пополнение оборотных средств и закупку товара, а также на исполнение обязательств по лизинговым соглашениям и договорам поставки. Так, ежемесячные расходы на выплату заработной платы при численности работников общества 219 человек составляют более 8 000 000 рублей, ежемесячные выплаты арендной платы составляют более 3 000 000 рублей, ежемесячные выплаты лизинговых платежей составляют более 2 000 000 рублей», — приводят доводы в компании.

Суд счёл заявление предпринимателей подлежащим удовлетворению. Соответствующее решение вынесено 24 августа.

«Суд приходит к выводу, что единовременное изъятие со счетов общества денежных средств в оспариваемой сумме может повлечь негативные последствия для деятельности общества, так как изъятие из хозяйственного оборота значительной денежной суммы может привести к неисполнению (ненадлежащему исполнению) текущих договорных обязательств с применением соответствующих мер гражданской правовой ответственности, увеличением объема социальных, налоговых и иных финансовых обязательств налогоплательщика. В совокупности указанные обстоятельства могут дестабилизировать финансово-хозяйственную деятельность заявителя и повлечь причинение ему значительного ущерба», — пришёл к выводу суд.

Также в документе отмечается, что у суда «нет оснований полагать, что по окончании судебного разбирательства у компании не будет денежных средств или имущества, достаточных для погашения оспариваемой суммы налогов, пеней, штрафов, а также что налогоплательщик будет уклоняться от исполнения своих обязательств».

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания «Фросто» зарегистрирована в 2011 году, уставной капитал составляет 10 000 000 рублей, основной вид деятельности — производство прочего электрического оборудования. Учредителями выступают Замиля Хайрутдинова (доля 67%) и Рамиль Хайрутдинов (33%).

Как сообщало ИА REGNUM, в I полугодии 2018 года в Чувашии налоговой службой мобилизовано 23 376,1 млн рублей платежей. Это на 11,8% больше к аналогичному уровню прошлого года. В структуре поступлений 32,2% составили налоговые доходы на добавленную стоимость, 24,7% — налоги на доходы физических лиц, 22,6% — налог на прибыль, 7,5% — налоги на имущество, 5,3% — акцизы. На долю остальных налогов и сборов приходится 7,7%.

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