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Экономика Литвы будет расти медленнее, чем Латвии и Эстонии – аналитики

Экономика

Крупнейший в странах Прибалтики банк SEB обнародовал ежегодный экономический обзор Nordic Outlook

Вильнюс, 29 августа 2018, 13:34 — REGNUM  

По мнению крупнейшей в странах Прибалтики банковской группы SEB, экономика Литвы в 2019 году будет расти медленнее, чем Латвии и Эстонии: в Литве рост в 3% ВВП, Латвии и Эстонии 3,5% ВВП, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 августа. Об этом говорится в новейшем отчёте ежегодного экономического обзора SEB Nordic Outlook.

В Литве снижение роста экономики вызвано снижением потребительской способности общества, считают аналитики. В 2020 году рост экономики всех трёх стран Прибалтики снизится ещё больше, говорится в отчёте. Это будет напрямую связано с общим замедлением роста еврозоны и основных торговых партнёров.

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Экономический кризис в Прибалтике
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