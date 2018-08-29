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Президент Узбекистана запустил в работу цех по производству ферросплавов

Экономика

Стоимость проекта составила $60 млн

Ташкент, 29 августа 2018, 13:34 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв запустил в работу цех по производству ферросплавов в Бекабаде, открытый при участии южнокорейской компании Posco Daewoo. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Стоимость проекта составила $60 млн. Проектная мощность производства составляет 25 тыс. тонн ферросилиция и ферросиликомарганца, что покрывает внутренние потребности республики и гарантирует экспорт на сумму $12 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Российский экспортный центр (РЭЦ) подготовил для Узбекистана кредитное соглашение на $141 млн для финансирования строительства нового металлургического завода.

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Экономика Узбекистана
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