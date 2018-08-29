«Технодинамика» поддержит молодежные проекты в Пензенской области

Пенза, , 13:29 — REGNUM Холдинг «Технодинамика» совместно с региональным отделением Союза машиностроителей России поддержит реализацию молодежных образовательных проектов на предприятиях машиностроительного комплекса Пензенской области, сообщает 29 августа пресс-служба компании.

«В частности, мы намерены делать упор на развитие молодежных образовательных проектов, таких как Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» и Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», — сообщил генеральный директор компании «Технодинамика» Игорь Насенков на встрече с председателем правительства Пензенской области Николаем Симоновым.

Отмечается, что в рабочей встрече приняли участие замруководителя аппарата Союза машиностроителей России Михаил Крохин, гендиректор «Пензенского производственного объединения электронной вычислительной техники имени В. А. Ревунова» Алексей Слугин, бывший гендиректор производственного объединения «Электроприбор» Юрий Почивалов, глава представительства госкорпорации «Ростех» в Пензенской и Саратовской областях Владимир Нестеров.

Предполагается, что среди мер по дальнейшему развитию машиностроительного комплекса области основополагающая роль будет отведена социальной политике на предприятиях. При этом с участием профильных организаций, в том числе с физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы», на предприятиях будут созданы благоприятные условия для занятий сотрудников физической культурой и спортом.

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» был создан в 2009 году. В состав компании входят 35 российских заводов и научно-исследовательских институтов авиационной и космической отраслей промышленности, в которых работает более 30 тысяч человек.