«Петля Гройсмана»: эксперты о грядущем повышении цены на газ для Украины

Киев, , 13:33 — REGNUM Кабинет министров Украины оставил как минимум до октября нынешнего года в силе действующие сейчас тарифы на газ для населения. Соответствующее решение принято сегодня, 29 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, чтобы зафиксировать нынешнюю цену в 6,9 грн за кубометр топлива, Кабмин продлил действие постановления № 187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) природный газ без изменения текущих цен.

Как объяснили в правительстве, на данный момент продолжаются переговоры с МВФ (Международным валютным фондом) о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета — «поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении».

Напомним, что МВФ настаивает на существенном повышении цены газа для населения Украины в связи с ростом цен на международных рынках. По предварительным данным, рост цены может составить от 30 до 60%.

Эксперт по энергетике, экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко называет торги по цене на газ «логическим парадоксом «Петля Гройсмана».

«В судебном процессе «Тимошенко против Кабмина по цене на газ» Кабмин с помощью семерки отважных «экспертов» доказывает экономическую обоснованность нынешней цены на газ. В сентябре приезжает миссия МВФ договариваться относительно транша в 1,9 млрд долларов и требовать повышения цены. Судя по всему — Кабмин не устоит и будет повышать цену на газ процентов на 30. А теперь внимание — вопрос: какая же из этих двух цен будет реально «экономически обоснованной»?!», — анализирует ситуацию специалист.

В заключение эксперт подчеркивает, что цена на газ на Украине давно является политической, а не экономической категорией.

ИА REGNUM напоминает, что 23 августа премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина признает свои обязательства в повышении цен на газ.

«Вопрос о повышении цен на газ очень непростой. Вы знаете, что есть обязательства о том, что цены на газ будут расти в условиях повышения мировых цен на газ. Я уже год эту ситуацию сдерживаю… Однако сейчас стоит вопрос об очередном повышении», — сказал Гройсман в ходе визита в Луцк.

Миссия МВФ прибудет на Украину 6 сентября и будет работать до 19 сентября. По итогам визита миссии Украина может получить первый за долгое время кредитный транш размером от 1 до 1,9 млрд долларов.

Цена на газ, которую население Украины платит сейчас, в 3−6 раз выше, чем тарифы, которые действовали на Украине до государственного переворота 2014 года.