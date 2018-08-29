В Литве отказались от планов строительства нового аэропорта

Вильнюс, , 13:18 — REGNUM В правительстве Литвы завершается вёрстка национальной стратегии развития аэропортов, которая должна охватить период до 2028 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 августа.

В представленных общих базовых направлениях, которые огласило министерство транспорта и коммуникации Литвы, основной акцент делается на развитие инфраструктуры трёх действующих аэропортов Литвы — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. На эти цели запланировано потратить порядка 700 млн евро.

Таким образом, власти отказались от ранее выдвигаемой идеи построить четвёртый аэропорт. Альтернативной идеей ещё прошлое правительство Литвы рассматривало возможность закрытие аэропорта в Вильнюсе и расширения в Каунасе. О ней в вехах новой стратегии также не говорится.

Кроме прочего, по словам главы минтранса Литвы Рокаса Масюлиса, планы развития инфраструктуры аэропортов необходимо плотно связать с проектом Rail Baltica, таким образом увеличив эффективность пассажирского потока. «Литовским железным дорогам» поручено тесно сотрудничать в этом вопросе с администрацией литовской гражданской авиации.