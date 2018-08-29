«Путин решил самые больные вопросы по пенсионной реформе»

Курган, , 13:15 — REGNUM Многие из предложений, которые подготовила Курганская область, прозвучали в телеобращении президента РФ Владимира Путина по вопросам изменений в пенсионной системе страны. Это ещё на все исчерпывающие меры, предлагаемые ко второму чтению законопроекта, но то, что сказал президент — это самые больные вопросы, которые обсуждались с населением, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий ГУ «Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области», координатор проекта «Старшее поколение» в Курганской области, руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Александр Сапожников.

Глава государства принял нормальные, хорошие, эффективные, положительные решения, в частности, по снижению пенсионного возраста для женщин и по многодетным матерям, трудоустройство людей предпенсионного возраста и т. д. Не прошел президент мимо вопроса о сельских жителях, это хорошо.

«Думаю, что некоторые моменты и нюансы будут ещё подробнее обсуждаться. Но в целом президент услышал все чаяния народа, и внёс нормальные дополнительные предложения, чтобы смягчить напряженность в обществе», — высказал свое мнение Сапожников.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»