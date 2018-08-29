Российские моряки арестованного в Турции судна не получали зарплату с июня

Ростов-на-Дону, , 13:03 — REGNUM Брошенные судовладельцем моряки судна Streamline не получали заработную плату с июня 2018 года, это уже вторая за год задержка, сообщает 29 августа РИА Новости со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, в марте текущего года экипаж судна, зарегистрированного в порту Морони под флагом Коморских островов, уже обращался в правоохранительные органы с жалобой о невыплате денег.

Напомним, в середине августа судовладелец бросил экипаж теплохода на рейде в порту Стамбула и не выходит на связь. На борту судна находятся 12 человек, большинство из которых — уроженцы Ростовской области. Долг по зарплате превышает $36 тыс. В ситуацию вмешалось российское консульство.

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