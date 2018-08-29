Лоукостер «Победа» уличили в навязывании невыгодных условий провоза багажа

Москва, , 12:59 — REGNUM Московское управление Федеральной антимонопольной службы пригрозило авиакомпании «Победа» (100% дочернее предприятие «Аэрофлота») возбуждением антимонопольного дела. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 29 августа, в действиях лоукостера ФАС установило признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа.

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Так, при оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров перевозку багажа весом до 10 кг за 499 рублей можно приобрести только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1 499 рублей.

«Это навязывание невыгодных условий при оказании услуги по авиаперевозке и ущемление интересов неопределенного круга лиц. По сути, это направлено на максимизацию прибыли за счёт потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением», — отметил руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

Авиакомпании выдано предупреждение о недопустимости подобных действий. В случае неисполнения предупреждения в установленный срок управлением будет возбуждено антимонопольное дело.

Это далеко не первый раз, когда авиакомпания «Победа» попадает в поле зрения антимонопольной службы. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года дагестанское управление ФАС признало компанию нарушившей закон о защите конкуренции. Речь идёт о предоставлении недостоверной информации о ценах и тарифах на авиаперевозки по маршруту «Махачкала — Москва — Махачкала». Годом ранее авиакомпания «Победа» дважды становилась объектом проверок со стороны антимонопольного ведомства. Поводом для них служили жалобы граждан на то, что авиакомпания рассылает потенциальным клиентам электронные письма, в которых стоимость билетов указывается в два раза ниже реальной цены.

В августе 2018 года дочернее предприятие «Аэрофлота» было оштрафовано в Санкт-Петербурге на 450 тыс. рублей за непредоставление документов.

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