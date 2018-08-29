«Повышение в РФ пенсионного возраста — мера непопулярная, но вынужденная»

Москва, , 13:14 — REGNUM Очень важно, что повышение пенсионного возраста в России будет сопровождаться защитой граждан предпенсионного возраста от дискриминации со стороны работодателей. Об этом 29 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил член центрального штаба ОНФ Виктор Климов, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина, посвящённое пенсионной реформе.

«Проблема действительно очень сложная, меры вынужденные и, конечно, непопулярные, — сказал он. — Мы проводили обсуждения на площадке Народного фронта, и действительно людей многое пугает. Президент чётко сформулировал поручения о том, что повышение уровня пенсионного обеспечения идёт опережающим порядком, то есть то, что обещало правительство, должно быть закреплено в законе. Раньше в законе это выглядело как? [Пенсионный] возраст повышается по закону, а пенсионное обеспечение растёт решениями правительства».

Кроме того, парламентарий отметил, что «нет ничего хуже, чем попасть под дискриминацию из-за возраста, неперспективности и так далее».

«Поэтому важно расширение предпенсионного возраста на пять лет, запрет на дискриминацию со стороны работодателя и стимулирование работодателя к тому, чтобы сохранять эти рабочие места», — подчеркнул Климов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в своём обращении по поводу пенсионной реформы пообещал, что правительству поручено разработать спецпрограмму по повышению квалификации. Она будет финансироваться из федерального бюджета. Если человек уволился добровольно и не нашёл работу, даже тогда нужно укрепить соцгарантии. С 4 тыс. 900 рублей до 11 тыс. 280 рублей с 1 января 2019 года повысят выплату при смене работы. Также добавят два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

«Люди старших возрастов обладают высокой компетенцией и профессионализмом. Важно, чтобы они, как молодые работники, могли пройти переобучение и повысить навыки», — сказал Путин.