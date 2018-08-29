Путин: Откладывать повышения пенсионного возраста — безответственно

Москва, , 12:40 — REGNUM Откладывать решение по повышению пенсионного возраста дальше нельзя. Это было бы безответственно, и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах людей, заявил президент РФ Владимир Путин 29 августа в своём телеобращении к жителям России по вопросам изменений в пенсионной системе страны, передает корреспондент. ИА REGNUM.

«Государству рано иди поздно всё равно придется повысить пенсионный возраст, но чем позже, тем жестче будут эти решения. Без всякого переходного периода, без сохранения льгот и тех смягчающих механизмов, которые можно использовать сегодня», — отметил Путин.

Если проявить нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит, ударить по безопасности страны. Надо обеспечить достойную жизнь и сегодняшним и будущим пенсионерам, считает президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. До 24 сентября собираются поправки к законопроекту, затем намечено голосование во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации. Планируется, что пенсионная реформа начнёт поэтапно реализовываться с 2019 года.