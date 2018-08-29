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Aston Martin начнет продажу акций на Лондонской бирже

Экономика

Руководство предприятия рассчитывает на то, что размещение будет завершено до конца 2018 года

Лондон, 29 августа 2018, 12:27 — REGNUM  Британский автопроизводитель Aston Martin запланировал продажу акций компании на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает 29 августа агентство Reuters.

Отмечается, что производитель автомобилей класса «люкс» подал пакет документов в управление по контролю за соблюдением правил поведения на финансовых рынках Великобритании. По сведениям, полученным в автоконцерне, руководство предприятия рассчитывает на то, что размещение будет завершено до конца 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Aston Martin Энди Палмер заявил, что выход Великобритании из ЕС усложнит работу автомобильной компании Aston Martin, особенно если Лондон и Брюссель не смогут обеспечить благоприятные условия для торговли.

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