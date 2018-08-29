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В Иокогаме запустили тестовые поставки товаров в Россию по Транссибу

Экономика

18 августа газета Yomiuri сообщила, что японские компании воспользуются Транссибом для доставки грузов в европейскую часть России

В Иокогаме запустили тестовые поставки товаров в Россию по Транссибу
Порт. Иокогама

Йокогама, Япония, 29 августа 2018, 12:23 — REGNUM  Тестовые поставки товаров из Японии в Россию по Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиб) запустили 29 августа в портовой части города Иокогама. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Отмечается, что сначала товары из Японии погрузили на морской транспорт, а затем в одном из российских портов их переложат на железнодорожные платформы.

«Этот проект действительно связывает в прямом смысле наши две страны», — сказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Горьков, отметив работу двух транспортных ведомств стран.

Напомним, 18 августа газета Yomiuri сообщила, что японские компании воспользуются Транссибом для доставки грузов в европейскую часть России.

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