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Путин: На 7-10 лет средства в Пенсионом фонде РФ есть

Экономика

..но надо думать о будущих поколениях

Путин: На 7-10 лет средства в Пенсионом фонде РФ есть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 29 августа 2018, 12:14 — REGNUM  На 7−10 лет средства в Пенсионом фонде РФ есть, но надо думать о будущих поколениях, заявил президент РФ Владимир Путин 29 августа в своём телеобращении к жителям России по вопросам изменений в пенсионной системе страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас количество работающих граждан почти сравнялось с количеством пенсионеров. Дальше тянуть нельзя», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. До 24 сентября собираются поправки к законопроекту, затем намечено голосование во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации. Планируется, что пенсионная реформа начнёт поэтапно реализовываться с 2019 года.

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Повышение пенсионного возраста
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