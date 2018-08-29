В Чувашии пытались продать долю в «Коммунальных технологиях»

Чебоксары, , 12:07 — REGNUM В Чувашии попытка продать 1% доли в уставном капитале ООО «Коммунальные технологии», где сейчас введено наблюдение, завершилась судебными разбирательствами. На судебного пристава УФССП по Чувашии подали иск с требованием отменить постановление о передаче арестованного имущества торги. До вынесения судебного решения арест был снят, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ Арбитражного суда Чувашии.

С заявлением на судебного пристава УФССП по Чувашии обратилось АО «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), требуя признать незаконным и отменить постановление о передаче на торги арестованного имущества. Исполнительное производство на общество было возбуждено в январе 2018 года, в феврале судебным приставом был составлен акт ареста имущества. Размер долга и перечень арестованного имущества не сообщается.

Причиной судебного спора стал арест предмета договора залога — 1% доли в уставном капитале ООО «Коммунальные технологии» (КТ), принадлежащей ВИК. Начальная продажная стоимость составила 3 991 680 рублей. В марте 2018 года судебный пристав-исполнитель вынес постановление о передаче указанной доли на реализацию на открытых торгах. Заявитель указал, что доля участия в уставном капитале КТ была передана на торги без согласия участников общества, что является нарушением закона.

«ООО «Коммунальные технологии» о проведении торгов извещено не было. Само общество и его участники были лишены возможности воспользоваться правом приобрести спорную долю, либо заявить какие-либо возражения относительного возможного перехода доли участника-должника к третьему лицу», — говорится в судебном документе.

В судебном процессе в качестве заинтересованного лица принял участие Сбербанк, который просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Суд приостановил исполнительное производство. В июле пристав снят арест. В связи с чем 24 августа арбитражный суд Чувашии вынес решение о прекращении производства по делу.