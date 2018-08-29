В Чечне построят три цеха по обработке древесины

Магас, , 11:46 — REGNUM На территории Чечни за счет внебюджетных средств будут построены три цеха по обработке древесины. Об этом на совещании в Магасе сообщил глава республиканского Минприроды Саид-Магомед Темирханов.

В ходе заседания, посвященного вопросам экологической безопасности Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) чиновник подчеркнул, что реализация инвестиционных проектов «приведет к увеличению реализуемых на территории региона объема экологически чистых строительных деревянных материалов».

Кроме того, работа цехов приведет к повышению отчислений в федеральный бюджет и бюджет республики, добавил Темирханов.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с неурожаем власти Чеченской республики рассчитывают на помощь федерального центра — засуха нанесла ущерб сельскому хозяйству на 1,9 млрд рублей. Из-за аномальной жары в регионе пострадало около 12 тыс. гектаров посевов.

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