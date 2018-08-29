Вернуть нефть к $74 могут санкции США против Ирана

Москва, , 11:39 — REGNUM Цены на нефть 29 августа упали, это произошло из-за зарегистрированного увеличения запасов нефти в США, хотя падение экспорта из Ирана в преддверии санкций США помешало рынку еще больше опуститься. Несмотря на рост запасов в США, крупные участники рынка понимают, что цены на нефть относительно хорошо поддерживаются перспективой санкций США против Ирана, которые начнут ориентироваться на нефтяную промышленность с ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

На данный момент Тегеран вынужден предлагать хорошие скидки, сырая нефть в Иране оцениваются в 2,06 млн баррелей в сутки против пика в 3,09 млн баррелей в сутки в апреле. Несмотря на риск сбоев, особенно из стран ОПЕК, таких как Венесуэла, Иран, Ливия и Нигерия, мировые поставки могут увеличиться к концу года. Поскольку не входящие в ОПЕК страны, Канада, Бразилия и США, могут обеспечить существенный рост поставок.

«До тех пор, пока санкции против Ирана не начнут кусаться, цены на нефть марки Brent будут находиться в диапазоне от 69 до 80 долларов за баррель. Что касается краткосрочного прогноза цен на нефть, то для марки Brent может фиксироваться снижение к ценовым уровням $74,40 за баррель, а для нефти марки WTI коррекция до $67,60 за баррель», — считает эксперт.

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