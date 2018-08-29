В Рязани продают имущество, чтобы расплатиться с долгами МУПов

Рязань, , 11:30 — REGNUM В Рязани деньги от продажи городского имущества планируют направить на поддержку транспортных МУПов, которые сейчас имеют крупные долги. Такое решение 28 августа приняли депутаты на заседании профильного комитета Рязанской городской думы.

«Планируемые доходы от продажи имущества в 35 миллионов рублей пойдут на поддержку предприятий транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы гордумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на июль 2018 года, два рязанских транспортных предприятия — МУП «Рязанская автоколонна №1310» и МУП «Управление рязанского троллейбуса» имели задолженность в 300 млн рублей. Причем, большая часть долга приходилась на автобусный МУП — около 240 млн рублей. Задолженность сложилась и по налогам, из-за чего в арбитражный суд поступил иск о признании «Рязанской автоколонны №1310» банкротом. Позже налоговая служба отказалась от иска.

Подобные проблемы есть и у других муниципальных предприятий города. Например, 28 августа стало известно, что Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей (МУП «РМПТС») задолжало городской ТЭЦ 311,6 млн рублей.

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