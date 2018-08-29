Новый завод в Феодосии оказался под угрозой из-за недовольства горожан

Феодосия, Крым, , 11:04 — REGNUM Решение о строительстве в Феодосии цементного завода будет приниматься исходя, прежде всего, из интересов жителей региона, поскольку многие из них против этого инвестиционного проекта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В мой адрес поступают многочисленные обращения жителей Феодосии, которые не согласны с проектом строительства в городе цементного терминала. Люди считают, что этот проект несовместим с курортным статусом Феодосии и может навредить городским пляжам», — отметил руководитель республики.

По его словам, в ближайшее время инвестиционный совет должен рассмотреть ситуацию и принять наиболее оптимальное решение с учётом интересов жителей и необходимости сохранения и развития уникального курортно-рекреационного потенциала Феодосии.

Напомним, инвестиционный проект цементного завода предусматривает создание комплекса для хранения и продажи цемента, который будет состоять из трёх хранилищ пневмотранспортной установки общей ёмкостью 3 тыс. тонн. Расчётная мощность объекта до 10 тыс. тонн в месяц.