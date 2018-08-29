До Архангельска дошел «Прогресс»

Архангельск, , 10:55 — REGNUM Три тысячи тонн горбуши, нерки, кеты и гольца доставило накануне в Архангельск судно «Прогресс». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Рыба была загружена на транспорт на Камчатке. До конечного пункта путь занял 11 дней.

Сегодня инфраструктура рыбного порта не загружена даже на 30% и здесь может единовременно храниться пять тысяч тонн рыбы. Однако в Архангельске останется только часть доставленной рыбы — груз будет поставлен для продажи в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Ставропольский край.

Напомним, что власти Архангельской области продвигают идею создания центра переработки дальневосточной рыбы. Однако пока регион не обладает мощностями для масштабной рыбопереработки. Пока же Архангельск может предоставлять услуги по разгрузке и хранению рыбы.

«Мы принимаем эту рыбу, разгружаем, храним. Естественно, получаем прибыль. Немаловажно и моральное удовлетворение, поскольку продукт очень нравится северянам. Хотелось бы, чтобы как можно больше компаний, используя арктический маршрут, доставляли через Архангельск рыбу и другие грузы», — заявил генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин.

Добавим, что доставка дальневосточной рыбопродукции в западные регионы страны осуществлялась до сих пор железнодорожным транспортом.

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