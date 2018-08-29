Экспорт нефти из Ирана сокращается быстрее ожидаемого уровня

Вашингтон, , 10:44 — REGNUM В преддверии вступления санкций США против Ирана экспорт нефти из Исламской Республики на мировой рынок сокращается более быстрыми темпами, чем это ожидалось, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в сентябре поставки иранской нефти могут снизиться на треть по сравнению с июнем — до 1,5 млн баррелей в сутки против 2,2 млн баррелей.

По прогнозам аналитиков, в ноябре экспорт нефти из Ирана может составить до 800 тыс. баррелей в сутки, это будет почти в два раза ниже уровня августа.

Напомним, после того, как президентом США стал Дональд Трамп, отношения между Тегераном и Вашингтоном значительно осложнились. США отменили заключенную в 2015 году ядерную сделку, а также заявили о введении против Ирана новых санкций.

Целью американских ограничительных мер, по словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, является в том числе сдерживание растущего влияния Ирана в ближневосточном регионе.

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