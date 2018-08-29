Имран Хан не поедет на сессию Генеральной Ассамблеи ООН

Исламабад, , 10:46 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан не поедет в сентябре 2018 года на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает 29 августа Reuters.

Причиной подобного решения стала занятость Хана, который планирует сосредоточиться на решении возникших в стране экономических проблем.

Напомним, с конца декабря 2017 года валюта в Пакистане рухнула в четыре раза, процентные ставки по кредитованию возросли в три раза. На этом фоне в правящем классе страны шла дискуссия относительно целесообразности посещения мероприятий ООН в столь непросто период. Премьер-министр страны принял соответствующее решение.

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