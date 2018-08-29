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Капремонт служебных квартир могут сделать обязанностью жильцов

Экономика

Арендатор, покидая снимаемое жилье, не сможет пользоваться оплаченным ремонтом, а значит, «обогатит» арендодателя на сумму взносов

Капремонт служебных квартир могут сделать обязанностью жильцов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Капитальный ремонт

Москва, 29 августа 2018, 10:27 — REGNUM  Обязанность оплачивать капитальный ремонт служебного жилья в России могут переложить на арендаторов. Такая инициатива рассматривается в правительстве РФ, пишет 29 августа «Коммерсантъ».

В статье издания отмечается, что речь идет о компенсациях за капремонт, которые на сегодняшний день уплачивают государственные органы, выступающие в роли собственников таких квартир. Таким образом, по мнению авторов статьи, государство пытается снять с себя расходы по содержанию жилья.

В то же время сообщается, что эксперты считают предложение неоднозначным — поскольку арендатор, покидая снимаемое жилье, не сможет пользоваться оплаченным ремонтом, а значит, «обогатит» арендодателя на сумму взносов за капремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России с 2019 года будут полностью или частично освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт собственники жилья в возрасте от 70 лет и семьи, в которых проживают неработающие пенсионеры или неработающие инвалиды I и II группы.

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Капитальный ремонт жилья
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