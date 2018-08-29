Крымские Саки возглавил топ популярных курортов минеральных вод России

Симферополь, , 10:22 — REGNUM По итогам летнего сезона 2018 года крымский город Саки возглавил рейтинг самых популярных курортов минеральных вод России. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе министерства курортов Республики Крым, ссылаясь на данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

«Помимо этого в топ курортов минеральных вод и бальнеокурортов вошли Соль-Илецк в Оренбурской области, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае, а также Горячий Ключ в Краснодарском крае», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2018 года по август Крым посетили 3 миллиона 281 тысяча человек, при этом по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало более миллиона автомобилей.

По данным специалистов министерства курортов РК, в Феодосии, Судаке, Евпатории, Большой Алуште, Черноморском районе и Саках отели и гостиницы в пик сезона были заполнены почти полностью.

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