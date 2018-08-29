«Меры по повышению пенсионного возраста надо смягчить»

Снежинск, Челябинская область, , 10:12 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста отрицательное, потому что людям, особенно в регионах России, не хватает денег на жизнь и пенсия для них является дополнительным доходом. Также перед пенсией граждане выстраивают планы, в частности в отношении внуков, правнуков, а продление пенсионного возраста сбивает все их планы, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Собрания депутатов г. Снежинск, член городского Совета ветеранов Снежинска (Челябинская область) Марат Ягафаров.

По его мнению, прибавка к пенсии 1 тыс. рублей не даст положительного результата, инфляция в стране такая, что эта сумма очень маленькая для того, чтобы пенсионер чувствовал свою обеспеченность. Для нормальной жизни нужно, чтобы размер пенсии был не ниже 20 тыс. рублей. На нынешнюю пенсию (в среднем 12 тыс. рублей) прожить невозможно, поэтому большинство пенсионеров подрабатывает, если позволяет здоровье.

«Для решения проблем в пенсионной системе, кроме повышения пенсионного возраста, есть другие пути. Нужно их обсудить, найти альтернативное решение и правильно распределить денежные средства. Сегодня, 29 августа, все ждут выступления президента РФ Владимира Путина. Хочется надеяться, что глава государства смягчит некоторые моменты пенсионной реформы, предлагаемой правительством, потому что реакция простых людей очень негативная», — высказал свое мнение Ягафаров.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»