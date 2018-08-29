Работы по переносу памятника Кольцову в Воронеже заморозили

Воронеж, , 10:12 — REGNUM Открытие памятника поэту Алексею Кольцову на улице Кольцовской в Воронеже может быть перенесено на неопределенное время. Сам памятник уже установлен на новом месте, однако работы по благоустройству пока не проводятся — причиной приостановки работ стали разногласия между подрядчиком и мэрией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идет о памятнике поэту Алексею Кольцову, который с 1970-х годов находился на Советской площади. Летом 2017 года, в связи с реконструкцией этой территории, памятник решили перенести на улицу Кольцовскую. Стоимость контракта на исполнение работ по переносу и благоустройству территории вокруг памятника составила 1,5 млн рублей.

Памятник уже установлен на новом месте. Однако 26 августа подрядчик заморозил проведение оставшихся работ — благоустройство территории, установку подсветки. Как сообщил «Вести-Воронеж» заместитель директора компании-подрядчика ООО «А-Строй» Илья Наумов, работы будут возобновлены после того, как администрация города внесет корректировки в проектно-сметную документацию.

«В аукционной документации есть ошибки, которые требуют внесения изменений в проектную документацию. Их обещают внести потом, после выполнения работ, нас это не устраивает, как подрядчик, мы не хотим нести ответственности за чужие недоработки. Наш опыт взаимодействия с мэрией не самый лучший — с нами до сих пор не расплатились по ряду выполненных контрактов», — заявил Илья Наумов. По его словам, общая сумма претензий к администрации города составляет около 8,5 млн рублей: возбуждено два исполнительных производства, еще два иска находятся в суде и один готовят к подаче.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Воронежа заплатят 1,5 млн рублей за перенос памятника Кольцова