«Умные светофоры» установят на всех проблемных участках Воронежа

Воронеж, , 09:46 — REGNUM Сеть «умных» светофоров в Воронеже будет расширена. Об этом было заявлено 28 августа на встрече врио губернатора Воронежской области Александра Гусева и заместителя министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, главы подразделения по развитию Хоккайдо Фумихико Юки. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, на встрече обсуждались вопросы дальнейшей реализации российско-японских проектов на территории регионального центра.

Основной темой встречи стала реализация совместных проектов по развитию городской среды — по установке «умных» светофоров, строительству модельных «умных» домов и бестраншейному ремонту трубопроводов. Как отмечалось, совместная работа должна быть продолжена, а полученный при реализации проектов в Воронеже опыт распространен на другие субъекты Российской Федерации.

На встрече также были подтверждены планы по расширению сети «умных» светофоров в Воронеже: их число в рамках проекта по борьбе с дорожными заторами планируется увеличить на первом этапе в четыре раза — вместо 10 перекрестков регулированием будет охвачено 40. Впоследствии планируется установить светофоры на всех проблемных участках дорожной сети областного центра.

Глава региона Александр Гусев назвал проект в целом удачным, хотя и отметил некоторые сложности, связанные со сбоями в системе, — проблему сейчас решают специалисты.

«Мы с господином Юки обсудили возможность расширения этого проекта — на первом этапе до установки светофоров на 40 перекрестках, а в перспективе будем и дальше тиражировать его на территории города в местах концентрации сложностей дорожного движения», — прокомментировал Александр Гусев.

На встрече обсуждался другой масштабный и важный для Воронежа проект — «Реновация территорий города Воронежа на основе транзитно-ориентированного проектирования», подразумевающий строительство системы рельсового транспорта. Врио губернатора сообщил, что по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева данный вопрос внесен как постоянный для обсуждения на уровне российско-японской рабочей группы.

«Надеюсь, это даст дополнительный импульс к тому, чтобы мы сумели реализовать данный масштабный проект. Важно будет найти правильную экономическую модель реализации проекта. Без системы господдержки проект неокупаем, но со стороны государства потребуется небольшая часть в дополнение к тем инвестициям, которые могут быть сделаны частным инвестором, — и проект заработает. Поэтому надеюсь, что мы найдем экономическую систему реализации этого проекта», — сказал Александр Гусев и добавил, что инвестор может быть как российским, так и зарубежным.

«Сегодня у нас прошли успешные переговоры по вопросам городской среды, которые являются очень важными в рамках японо-российского сотрудничества. Завтра я доложу о результатах нашей встречи заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Андрею Чибису на совещании рабочей группы по вопросам городской среды, которое будет проводиться в Москве», — заявил Фумихико Юки.

Он также добавил, что результаты реализации российско-японских проектов по созданию современной городской среды, в том числе на территории Воронежа, планируется обсудить на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в сентябре в рамках Восточного экономического форума.