«Мы потеряли всё!» — обманутые вкладчики АТБ митингуют в Приамурье

Благовещенск, , 09:25 — REGNUM В столице Приамурья митингуют обманутые векселедержатели Финансово-торговой компании, которых сотрудники Азиатско-Тихоокеанского банка уговорили вложить деньги в сомнительные бумаги. Люди вышли на митинг. Они говорят, что из-за непродуманной политики они потеряли всё, что у них было, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Люди в Амурской области, поверившие менеджерам АТБ, уже выходили на митинг в июле. Они митинговали у офиса обманувшего их банка. Но всё бессмысленно — людей отправляют в суд.

«Мы и сегодня вышли. Нас порядка 150 человек. Люди потеряли всё! Никто из властей к нам даже не подошёл. Представитель КПРФ был, но … что он может, только поддержать морально. Я хочу спросить, и все мы хотим знать: почему в нашей стране такое возможно? Мы что — возвращаемся в лихие 90-е? У нас новые МММ появляются, новые Мавроди? Как вообще теперь можно верить банковской системе России? Ведь у банкиров столько разных уловок, что обычный человек в них не разбёрется. Доверяя банку свои деньги, люди показывают, что они доверяют государству. Получается, что доверять государству нельзя? А кому тогда можно? Нас отправляют в суд. А суд наверняка скажет, что мы сами виноваты», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM обманутая вкладчица «АТБ» Инга Теплинская.

Как сообщало ИА REGNUM, обманутые вкладчики АТБ митингуют по всему Дальнему Востоку. Схема, которую использовали сотрудники этого банка, была довольно хитрой: людей забалтывали, уговаривали вложить свои накопления не в обычный банковский счет, а в вексель Финансово-торговой компании. Потом владелец этой компании сбежал за границу, а люди остались. На Сахалине СК РФ вынужден был обратиться к губернатору региона Олегу Кожемяко с просьбой поддержать пенсионеров, ставших жертвами мошенников. Вкладчики АТБ митингуют во всех регионах ДФО.