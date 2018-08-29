Хлебозавод Чистополя из жалобы Путину задолжал почти 20 млн рублей налогов

Чистополь, Татария, , 08:19 — REGNUM Долги Чистопольского хлебозавода, находящегося под наблюдением в рамках банкротной процедуры, уже в сентябре 2018 года могут вырасти почти на 54 млн рублей, из них 19,7 млн рублей — налоговые претензии. УФНС по РТ обратилось в Арбитражный суд Татарии с ходатайством включить в реестр кредиторов завода, получившего печальную известность после видеожалобы работников, записанной к прямой линии с Владимиром Путиным. Ходатайство из-за недочетов оставлено без движения до 21 сентября 2018 года. Также претензии на более чем 20 млн рублей выставила торговая компания из Казани, их рассмотрят 25 сентября 2018 года. В деле отметился и обанкроченный «Татагропромбанк» с претензиями на более чем 10,3 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, о финансовых проблемах и невыплате зарплаты свыше 200 работникам завода стало известно в конце мая 2018 года, когда сотрудники АО записали видеообращение к прямой линии с президентом РФ, которая прошла в начале июня. И хотя вопрос не был озвучен в эфире, ролик набрал популярность и в результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы свыше двух месяцев»). Следователи выяснили, что с марта по май 2018 года 206 работников предприятия не получили более 5,7 млн заработанных рублей. При этом руководство, местонахождение которого на тот момент не было известно, зная о проблемах с выплатой зарплаты, направляло имеющиеся денежные средства на иные нужды. В конце августа 2018 года директор был задержан и помещён под домашний арест.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в конце мая 2018 года в суд поступил иск с требованием признать завод банкротом, а 9 июля в отношении компании ввели наблюдение до 23 октября 2018 года. При этом представитель ответчика не возражал против ввода конкурсного производства, то есть объявления завода банкротом, мотивируя тем, что это снизит судебные расходы на процедуру. Истец же также настаивал на конкурсном производстве, объясняя тем, что предприятие деятельности не ведёт. В итоге было введено наблюдение, временным управляющим утвержден Алексей Каландаров.

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В рамках судебного дела продолжают поступать требования от кредиторов. Так налоговая служба настаивает на включении в реестр 19 703 447,35 рубля задолженности по налогам и сборам. До 21 сентября 2018 года заявитель должен предоставить подтверждающие документы.

Помимо этого, 25 сентября 2018 года суд рассмотрит претензии торговой компании из Казани — ООО «Гелиада», которая требует включить в реестр две суммы — 18 264 574 рубля 38 копеек и 4279 704 рубля.

В деле также отметился обанкроченный «Татагропромбанк» с претензиями на 10 321 998 рублей. Их рассмотрят 11 сентября 2018 года.

По информации из открытых источников, долги АО превышают 90 млн рублей.