«Работающим гражданам сложно кормить «армию» пенсионеров»

Москва, , 07:51 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — шаг правильный и своевременный. В стране значительно уменьшилось количество работающих и выросло число пенсионеров. Работающим гражданам становится сложно кормить «армию» пенсионеров, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Республики Алтай, руководитель регионального объединения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике Алтай Ольга Новикова.

Повышать возраст нужно, потому что это увеличит количество работников, что, соответственно, благоприятно отразится на экономике страны — начнёт пополняться федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР). Кроме того, большинство людей, вышедших на пенсию, если позволяет здоровье, продолжают работать и далее, они активны и чувствуют в себе силы. Также при проведении пенсионной реформы вырастет пенсия у нынешних пенсионеров, что является большим полюсом предлагаемой властями реформы.

«Пенсионный возраст планируется поднимать плавно, постепенно, поэтому этот переходный период не будет для людей таким болезненным. При этом, конечно, должны создаваться новые рабочие места, чтобы и молодое поколение, и люди предпенсионного возраста могли трудоустроиться и не испытывали при этом трудности», — высказала свое мнение Новикова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»