В Зауралье обанкротился скандальный экс-глава районной администрации

Курган, , 07:50 — REGNUM Бывший глава Частоозерского района Курганской области Виктор Шаталин, «заморозивший» местных жителей, заявил о задолженности 26 803 868 рублей «Россельхозбанку» и невозможности выполнить долговые обязательства. По данным Арбитражного суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM, совокупный доход бывшего управленца за 2015−2017 годы составил более 1,5 млн рублей.

На данный момент он получает пенсию по старости порядка 15 тысяч, имеет небольшой дом и земельный участок в Макушинском районе. Процедура банкротства будет длиться до 24 февраля 2019 года.

Напомним, что Виктор Шаталин два срока подряд избирался главой Частоозерского района с 2008 года, однако во второй раз покинул пост раньше положенного времени. Он объявил, что уходит в отставку, в декабре 2017-го, когда выяснилось, что в Частоозерском районе нет необходимого запаса топлива в котельной. Кроме того, региональная прокуратура возбудила уголовное дело по факту кражи в муниципалитете двух котлов отопления стоимостью порядка полмиллиона рублей.