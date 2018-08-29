Стоимость имущества банкротного «Дальспецстроя» не покрывает долгов

Хабаровск, , 07:55 — REGNUM Стоимость имущества бывшего «Дальспестроя» не покрывает долгов перед многочисленными кредиторами. Однако дольщикам пообещали сдать их дома в 2019 — 2020 годах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Бывший «Дальспецстрой», а ныне ГВСУ №6 должен своим кредиторам 29,1 млрд рублей. Это почти в 15 раз превышает стоимость имущества самого крупного банкрота ДФО.

Процесс «Дальспецстроя» продолжается с 2015 года. В числе кредиторов — ГК «Роскосмос», ФГУП ГВСУ, ООО «Управляющая компания «Гранд», ООО «УК «Восход», ООО «Сибирский крановый завод», другие компании. Помимо ГВСУ №6 в качестве должника выступает временный управляющий Григорий Удельнов.

Одним из последних в реестр кредиторов включен «Амуравтодор». Дорожники пытаются взыскать с бывшего Дальспецстроя 194 млн рублей.

13 августа временный управляющий Григорий Удельнов опубликовал отчет об оценке имущества должника, проведенной сторонней организацией. Согласно документу, в ГВСУ №6 в распоряжении управляющего имеются жилые квартиры в Приморье и Хабаровском крае. В столице Приморья квартиры в новом ЖК «Патрокл» оценены в 1,7 млрд рублей, а машиноместа в 8 млн рублей. В Хабаровске у должника имеется квартир на 211,1 млн рублей, а машиномест на 55 млн рублей, привела данные газета Московский комсомолец в Хабаровске.

Всего, по подсчетам экспертов, у должника имеется имущество, стоимость которого почти в 15 раз меньше суммы долгов.

Тем не менее, на днях дольщиков «Дальспецстроя» ознакомили с перечнем домов, которые обещают сдать в 2019 и 2020 годах. Сумма, необходимая на достройку, порядка 1,7 млрд рублей. И вроде бы должно хватить. Только вот как быть с крупными кредиторами, которые вряд ли откажутся от своих прав.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Генеральная прокуратура России обнародовала мониторинг ситуации с обманутыми дольщиками в Хабаровском крае. По данным ведомства, количество проблемных недостроев в регионе продолжает расти. Ущерб в ходе расследования уголовных дел дольщикам не возмещался. Между тем, ущерб уже превысил 1,1 млрд рублей. Сроки строительства в Хабаровском крае сорваны по 14 объектам.