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В Шэньчжэне планируют построить 1335 км линий метро до 2035 года

Экономика

В настоящее время в городе уже существует восемь линий метро общей протяженностью около 286 км

В Шэньчжэне планируют построить 1335 км линий метро до 2035 года
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Шэньчжэнь. Метро

Шэньчжэнь, Китай, 29 августа 2018, 06:30 — REGNUM  Крупный китайский мегаполис Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге страны планирует увеличить количество линий метро до 33 в ближайшие 17 лет, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Шэньчжэнь, граничащий с Гонконгом, планирует до 2035 года нарастить протяженность линий метро на 1335 км, сообщили в компании Shenzhen Metro Group Co., Ltd., которая является ключевым оператором городского метро. В настоящее время в городе уже существует восемь линий метро общей протяженностью около 286 км. Еще несколько линий длиной 273 км находятся в состоянии строительства.

Отметим, что помимо Шэньчжэня, большинство крупнейших городов Китая имеют серьезные планы на строительство новых линий метро, поскольку подземка помогает существенно облегчить городской трафик и снизить загрязнение воздуха.

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Строительство метрополитена
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