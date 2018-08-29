Новосибирским бизнесменам мешает высокая конкуренция и нехватка денег

Новосибирск, , 05:23 — REGNUM Каждый пятый предприниматель Новосибирской области ожидает ухудшения ситуация в экономики к концу года. К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, изучая результаты выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В Новосибирской области в III квартале 2018 года 89,5% опрошенных руководителей организаций оценили текущую экономическую ситуацию как благоприятную и удовлетворительную, 10,5% — как неблагоприятную (в III квартале 2017 года — 87,3% и 12,7% соответственно), — говорится в выводах. — Несмотря на объективные трудности, руководители организаций достаточно позитивно оценили перспективы развития экономической ситуации в розничной торговле в 2018 году. Ухудшения в IV квартале 2018 года спрогнозировали 21,1% опрошенных руководителей».

По мнению новосибирских бизнесменов, в текущем квартале на экономическую ситуацию в розничной торговле негативно повлияли высокая конкуренция со стороны других организаций (отметили 57,9% опрошенных, в III квартале 2017 года — 67,3%), недостаточный платежеспособный спрос (56,1% против 60% в III квартале 2017 года), высокий уровень налогов — 56,1% (47,3%), высокая арендная плата — 45,6% (43,6%), высокие транспортные расходы — 33,3% (25,5%), высокий процент коммерческого кредита — 31,6% (20%) и недостаток финансовых средств — 21,1% (25,5%).

«По оценке руководителей, средний уровень торговой наценки в III квартале 2018 года составил 33,9%. При этом большинство респондентов считают, что он существенно ниже уровня, который был бы достаточным для возмещения их затрат и обеспечил бы получение необходимой прибыли. Разница между сложившимся и достаточным уровнем торговой наценки по всем обследованным организациям составила 5,8 п.п. Среди опрошенных респондентов более 60% полагают, что для получения необходимой прибыли средний уровень торговой наценки должен быть не ниже 16%, но и не выше 50%», — отмечают в Новосибирскстате.

В опросе участвовали 57 юридических лиц, основным видом деятельности которых является розничная торговля.

Отметим, что оборот розничной торговли Новосибирской области в 2017 году составил более 470 млрд рублей, прирост за первый квартал 2018 года — 102%. По официальным данным, в 2017 году в торговле и сфере общественного питания было занято 264 тысячи человек.

В правительстве Новосибирской области отмечают, что торговое обслуживание населения в регионе осуществляют 32,9 тыс объектов потребительского рынка. Доля торговли в валовом региональном продукте области составила 19,4%.

На потребительском рынке региона работают более 100 крупных сетевых компаний, международного, федерального и регионального значений, реализующих продовольственные и непродовольственные товары.