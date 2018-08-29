24 участка под коттеджным посёлком вернули в залог «Татфондбанку»

Лаишевский район, Татария, , 05:02 — REGNUM Арбитражный суд Татарии восстановили залог на 24 земельных участка под коттеджным посёлком в Лаишевском районе, самый крупный из которых имеет площадь более 202,6 тыс. кв. м. Участки были заложены по кредиту на 274 млн рублей, выданному «Татфондбанком» в 2013 году компании, аффилированной с бывшим председателем правления ТФБ Робертом Мусиным. Решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ТФБ с марта 2017 года остался без лицензии, а в апреле его признали банкротом. К июлю 2018 года долги банка-банкрота перед 18,2 тыс. кредиторов превысили 156 млрд рублей. В рамках конкурсного производства управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» оспаривает сделки, которые были заключены в период финансовых проблем банка. В рамках этой работы 16 апреля 2018 годауправляющий обратился в суд с иском к ООО «Грин Девелопмент», требуяприменить последствия «недействительности сделки в виде восстановления прав залога ПАО «Татфондбанк» на 24 земельных участка, принадлежащих ответчику ООО «Грин девелопмент» на праве собственности, об обязании Управление Росреестра по Республике Татарстан восстановить запись об ипотеке (залоге) в пользу залогодержателя ПАО «Татфондбанк» в отношении 24 земельных участков, принадлежащих ООО «Грин Девелопмент» на праве собственности». Участки расположены в селах Сокуры, Тарлаши и Никольское в Лаишевском районе Татарии, предназначены для индивидуального жилищного строительства. Часть наделовиспользуется под коттеджный посёлок, который позиционируется как семейный комплекс. В апреле 2017 года в посёлке, занимающем участок в 30 га, размежёванном на 286 наделовплощадью от 4,5 до 15 соток, открылись продажи второй очереди.

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В конце августа 2018 года суд удовлетворил требования ТФБ. В рамках слушаний выяснилось, что спор затрагивает в том числе надел общей площадью 11 743 кв. м в с. Сокуры, оцениваемый в 4 872 000 рублей, надел общей площадью 27 267 кв. м в селе Тарлаши (цена — 11 319 000 рублей) и надел площадью 49 774 кв. м в селе Никольское (цена — 20 664 000 рублей). Участки были переданы по договору ипотеки (в качестве залога) по кредиту от 30 декабря 2013 годана 274 млн рублей, выданному ООО «Ягодинская слобода». Кредит выдали под 15% годовых.

24 ноября 2016 года ООО «Ягодинская слобода» продало участки ООО «Грин Девелопмент», чьим единственным участником является ООО «Группа компаний Триумф». Учредителями последнеговыступают ООО «Ипотека Траст» и ООО «Татинк-Финанс». Большинство компаний из этой цепочки уже в стадии ликвидации.

Договор ипотеки на проданные участки «Ягодинская слобода» расторгла с ТФБ на следующий день после сделки — 25 ноября 2016 года.

По части участков в начале марта 2018 года было восстановлено право залога, в том числе и тех, что были образованы из них. В списке — два участка общей площадью более 20 тыс. кв. м, принадлежащих ЖСК «Фамилия».

В феврале 2014 года ТФБ получил в залог участок площадью 230 360 кв. м, принадлежащий ООО «Грин Девелопмент», залоговой стоимостью 69 108 000 рублей. Надел был предназначен под размещение домов индивидуальной жилой застройки. Часть участков к моменту судебных разбирательств были выкуплены частными лицами.

«Учитывая, что право залога у банка на земельные участки возникло в даты заключения договора об ипотеке №1 от 10.02.2014 года с ООО «Ягодинская Слобода», впоследствии с заключенными дополнительными соглашениями №2, 3, 4, 5, то за банком сохраняется право залога на имущество, перешедшее к ООО «Грин Девелопмент» на основании договора купли-продажи земельных участков №1/2016 от 24.11.2016 года. Таким образом, иск банка в части восстановления права залога на земельные участки подлежит удовлетворению», — отметил суд, а в части требований к Управлению Росреестра по РТ отказал.

Решение пока в законную силу не вступило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по фактам хищения средств банка под видом выдачи кредитов юрлицам, а также мошенничества были возбуждены уголовные дела. По части из них фигурантом проходит Роберт Мусин, который находится под домашним арестом. Ущерб по части дел уже превысил 56 млрд рублей, расследование продолжается.