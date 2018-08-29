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Меморандум «Пояса и пути»: Китай подбил Грецию на борьбу с протекционизмом

Экономика

На фоне возрастающей угрозы односторонности и протекционизма, совместное строительство «Нового шелкового пути» является важным символом приверженности к многосторонности, а также либерализации торговли

Пекин, 29 августа 2018, 03:29 — REGNUM  Министры иностранных дел Китая и Греции подписали Меморандум о понимании в области совместного строительства «Нового шелкового пути», сообщил пресс-секретарь МИД КНР, передает 28 августа агентство Синьхуа.

«Подписание — это словно установка нового высокоэнергетического двигателя в двусторонние отношения между Китаем и Грецией, который даст мощный и долгосрочный импульс для прагматического сотрудничества между двумя странами», — заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, цитируя главу внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван И.

По ее словам, на фоне возрастающей угрозы односторонности и протекционизма, совместное строительство «Нового шелкового пути» является важным символом приверженности к многосторонности, а также либерализации торговли.

Напомним, что Китай изначально продвигал инфраструктурный «Новый шелковый путь», как глобализацию по-китайски в противовес глобализации по-американски. Это стало еще более актуально для Поднебесной после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, который за два года у руля государства развернул против Китая «торговые войны».

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«Новый шелковый путь»
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