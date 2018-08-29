Акции «Мегафона» уходят с МосБиржи

Москва, , 03:22 — REGNUM Акции ПАО «Мегафон» исключаются из баз расчета МосБиржи с 30 августа, сообщили в пресс-службе биржи.

«С 30 августа 2018 года акции ПАО «МегаФон» исключаются из баз расчета индекса МосБиржи, индекса РТС, индекса ММВБ широкого рынка, индекса РТС широкого рынка, индекса ММВБ — телекоммуникации, индекса РТС телекоммуникаций и субиндекса акций индексов пенсионных накоплений в связи с выкупом эмитентом собственных акций и сокращением доли в свободном обращении (free-float) до 2%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с указанной даты биржа будет использовать обновленные значения делителей при расчете указанных индексов.

Напомним, в июле «Мегафон» анонсировал планы по делистингу (исключение из котировального списка) с Лондонской биржи. Компания предложила выкупить у миноритариев акции в объеме не более 20,8%. Цена за ценную бумагу $9,75.

К выкупу предъявили 18,6% акций «Мегафона». Для финансирования выкупа акций «Мегафон» привлек кредиты крупных российских банков.

28 августа стоимость акций «Мегафона» упала более чем на пять процентов к концу торгов. Ранее, в этот же день акции были исключены из индексов FTSE.

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