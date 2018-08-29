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Фигуранты «списка Белоусова» решают судьбу инвестпроектов под майские указы

Экономика

В концу августа промышленники определятся с составом рабочей группы по созданию инвестпроектов

Москва, 29 августа 2018, 02:38 — REGNUM  Состав рабочей группы, которая утвердит список инвестиционных проектов предприятий из так называемого списка Белоусова, будет определен к началу сентября, пишет газета «Ведомости».

Уточняется, что в эту группу войдут не только представители компаний из списка, но и чиновники.

«Ее сопредседателями будут президент РСПП Александр Шохин и [российский министр финансов Антон] Силуанов, — пишет газета. — В нее также войдут вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов, министр промышленности Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, собственники и менеджмент компаний, рассказали «Ведомостям» три человека, близкие к участникам вчерашнего совещания».

К работе комитета, который займется инвестпроектами, вероятно, будут подключены такие госкомпаниям как РЖД, «Россети», «Роснано».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «список Белоусова» входит ряд металлургических предприятий, ряд предприятий — производителей удобрений, а также «АЛРОСА» и «Сибур». После заявления Андрея Белоусова, помощника президента РФ, о том, что для выполнения майских указов главы государства надо привлечь сверхдоходы этих предприятий, компании инициировали встречу с чиновниками.

Промышленники не согласны с подходом об изъятии сверхдоходов, потому что, как они считают, их работу нельзя сравнить с деятельностью нефтяных и газовых компаний. И использовать их сверхдоходы по той же схеме — неверно, считают они. Белоусов в связи с недовольством промышленников сказал, что он не предлагал «изымать» и что майские указы обеспечены деньгами.

Читайте подробнее: Белоусов — о сверхдоходах: Не изъять, а направить на общественную повестку

Теперь промышленники будут предлагать властям проекты, в которые они вложат инвестиции. Об изъятии сверхдоходов речи уже не идет.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы встретившиеся с Белоусовым промышленники

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