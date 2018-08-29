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«Госдолг Азербайджана зависит от цен на нефть»

Экономика

Согласно «Среднесрочной и долгосрочной стратегии управления госдолгом», утвержденной недавно президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, до 2026 года общий государственный долг Азербайджана планируется снизить от 23,9% до 14,1% от ВВП

Баку, 29 августа 2018, 01:36 — REGNUM  Уменьшение государственного долга Азербайджана на 10%, зависит от цен на нефть, считает экономист Натик Джафарли.

«К сожалению, зависимость валютных поступлений в страну от нефти — очень большая. И поэтому, если цены на нефть в ближайшие пять лет останутся на уровне 70−80 долларов за баррель, то правительство сможет выполнить все задачи, которое оно перед собой поставило», — отметил экономист в эфире Sputnik Азербайджан.

Согласно «Среднесрочной и долгосрочной стратегии управления госдолгом», утвержденной недавно президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, до 2026 года общий государственный долг Азербайджана планируется снизить от 23,9% до 14,1% от ВВП.

Читайте ранее в этом сюжете: К 2019 году внешний госдолг Азербайджана достигнет $9,7 млрд

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