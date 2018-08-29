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Гребешок раздора: В Ла-Манше подрались французские и британские рыбаки

Экономика

Британцы незаконно промышляли во французском районе

Гребешок раздора: В Ла-Манше подрались французские и британские рыбаки

Париж, 29 августа 2018, 00:56 — REGNUM  В проливе Ла-Манш произошли столкновения между французскими и британскими рыбаками из-за добычи гребешка святого Якова, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, морская префектура отправила в район вылова судно, которое обнаружило около 35 французских лодок и 5 британских.

«Французы вышли на контакт с англичанами и требовали, чтобы они прекратили вылов. Потом начали кидаться камнями, но никто не пострадал. Французские лодки почти окружили британцев, которые вскоре покинули этот район», — заявил президент регионального комитета по рыболовству Нормандии Димитрий Рогофф.

По словам Рогоффа, французские моряки ловят гребешок в этом районе с 1 октября по 15 мая и требуют от британцев, чтобы они не промышляли во французском районе во время простоя.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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