Трюдо назвал условия заключения нового торгового соглашения с США

Оттава, , 23:27 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал условия, при которых его страна согласна на переподписание Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Об этом сегодня, 28 августа, сообщает AFP.

По словам Трюдо, новую сделку по NAFTA Канада подпишет только в том случае, если соглашение о свободной торговле будет «хорошим».

Также глава канадского правительства добавил, что на переговрах по NAFTA он намерен защищать молочный сектор Канады.

Напомним, ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что экономика Канады не способа нормально функционировать без торгового соглашения в США. При этом американские власти хотят перезаключить соглашение о свободной торговли на более выгодных для Вашингтона условиях.