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Свердловский застройщик проиграл иск к мэрии Екатеринбурга

Экономика

Встречное заявление частично удовлетворено

Свердловский застройщик проиграл иск к мэрии Екатеринбурга
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Ремонт дороги на проспекте Ленина. Екатеринбург. 2017

Екатеринбург, 28 августа 2018, 22:30 — REGNUM  В Екатеринбурге корпорация «Атомстройкомплекс» проиграла судебную тяжбу с муниципальным казённым учреждением «Городское благоустройство». Свердловский арбитражный суд отказался удовлетворить иск организации.

Заседание суда прошло сегодня, 28 августа. Ответчиком выступало «Городское благоустройство», Представители «Атомстройкомплекса» требуют принять работы по ремонту брусчатки, которые были проведены летом 2017 года на площади 1905 года, и оплатить их. Цена вопроса составила 6 300 129,74 рублей.

При этом встречный иск ответчика о взыскании неустойки был частично удовлетворён.

Напомним, администрация Екатеринбурга ранее отказалась принимать и оплачивать работы. Поводом послужили претензии к их качеству.

Представители застройщика со своей стороны утверждали, что предоставленный им проект был сырой, сроки поджимали и их вины в качестве укладки брусчатки нет.

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Городское благоустройство
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