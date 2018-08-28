Ижевск, , 21:32 — REGNUM Министр образования Удмуртии лишится троих заместителей из пяти. Соответствующий указ главы республики опубликован на портале регионального правительства.

Согласно документу, число управлений министерства сократится с пяти до четырех. При этом количество отделов увеличится с 11 до 13 единиц. Число секторов министерства сократится с девяти до четырех.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках оптимизации численности чиновников в Удмуртии планируется сократить 30 заместителей министров. В конце июня был подписан указ о сокращении численности сотрудников органов исполнительной власти на 15%.

Ранее двоих заместителей из четверых лишился глава минэкономики, пятерых замов из семи — министр национальной политики.

Также планируется сократить одного из двоих заместителей главного ветеринара Удмуртии.

В органах исполнительной власти республики трудятся 3 016 чиновников, в органах местного самоуправления — 6 188 сотрудников, совокупный фонд оплаты труда составляет 4,117 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: У главного ветеринара Удмуртии останется один заместитель